La vita tra musica, cinema e teatro, nell’atteso concerto di Nicola Piovani, stasera a Montalcino 

Da Federico Fellini - ricordato con affetto per le piccole manie e per la grande maestrìa di regista - dai Taviani a Vincenzo Cerami, passando per Roberto Benigni, con episodi narrati con leggerezza e sincerità: sono alcuni dei protagonisti del grande concerto di Nicola Piovani - pianista, compositore e direttore d’orchestra, tra i più noti talenti della musica italiana - in programma oggi, 25 luglio, nella medioevale Fortezza di Montalcino. Un evento targato “Jazz & Wine in Montalcino”, edizione n. 28, la storica rassegna nata dalla collaborazione tra l’azienda vinicola Banfi, la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz di Roma ed il Comune di Montalcino. Il concerto “Note a margine” racchiude esperienze di vita, tra musica, cinema e teatro, che Piovani racconta accompagnandole con le note del suo pianoforte, insieme al sassofono e al contrabbasso. Proprio Piovani sottolinea di non ricordare “un solo momento della propria vita in cui non ci sia stata la musica”.

La Nicola Piovani Orchestra porta sul palco una sorta di racconto autobiografico commissionato al Festival di Cannes nel 2003 (col titolo “Leçon Concert”). Sulla scia di memorie e aneddoti, il Maestro - noto autore di colonne sonore (ha lavorato con alcuni dei maggiori registi del cinema italiano, vincendo il premio Oscar nel 1999 per le musiche del film “La vita è bella” di Roberto Benigni) - ripercorre alcuni grandi incontri che hanno segnato il suo percorso. Il concerto è prodotto da Musica per Roma e viene presentato a “Jazz & Wine”, in collaborazione con WineNews, che ha fortemente voluto il grande artista a Montalcino. “L’idea è quella di donare un messaggio di cultura, bellezza, armonia e pace - sottolineano Alessandro Regoli e Irene Chiari, fondatori di WineNews - attraverso una serata di musica speciale, con uno dei più grandi maestri al mondo. Per i 25 anni di vita della nostra agenzia di informazione sul wine & food - continuano Alessandro Regoli e Irene Chiari - abbiamo voluto, anziché fare un evento a sé stante, inserirci in un evento già esistente, di grande prestigio e notorietà, in una serata che accoglie uno dei più grandi talenti del nostro Paese”.

