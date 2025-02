L’Acciuga - Perugia

via Settevalli, 217

L’Acciuga di Luca Caputo, ristorante stellato alle porte di Perugia, deve il suo nome ad un pesce povero, ma ricco di qualità, che storicamente arrivava dal mare alla campagna a sostituire il sale. Un percorso che si rispecchia nella filosofia del ristorante perugino, dove l’attenzione per la materia prima, soprattutto “povera”, declinata secondo il ritmo delle stagioni e lavorata con quel pizzico determinante di originalità e tecnica, si traduce in una cucina contemporanea dai sapori decisi, con piatti all’insegna degli ingredienti locali, contemplando anche qualche ricetta a base di pesce. Protagonisti di questa concezione culinaria tre giovani: gli chef Francesco Rossetti e Matteo Peppoloni, classe 1995, con il loro approccio che mescola sapientemente tradizione culinaria e mirata innovazione, e la maître, classe 1987, Maria Raffaella Fiorentino, che accompagnerà gli ospiti in un viaggio sensoriale attraverso l’eccellenza enogastronomica, a partire da una buona carta dei vini soprattutto naturali e biologici.

