“L’Alba dei Leoni”, nuovo libro della saga dei Florio di Stefania Auci, è il più venduto in Italia

Negli ultimi anni il romanzo storico si è riconfermato come uno dei generi preferiti dal pubblico, capace di far rivivere epoche lontane con la ricchezza dei dettagli e il coinvolgimento di una narrazione avvincente. Parallelamente, la passione per i “period drama”, da cui nascono sempre più spesso serie tv di successo, conferma quanto il fascino per il passato continui ad esercitare un grande magnetismo, permettendo di esplorare vite, ambienti e storie che risuonano ancora oggi, e delle quali anche il mondo del vino italiano è particolarmente ricco. È in questo filone che si inserisce il nuovo romanzo della saga dei Florio, “L’Alba dei Leoni” di Stefania Auci (Editrice Nord, 2026, pp. 464, prezzo di copertina 22 euro), il terzo e “prequel”, e n. 1 nella “Top 10” dei libri più venduti in Italia, e che racconta l’ascesa della famiglia di imprenditori palermitani capace di trasformare una piccola bottega di spezie in un impero economico e vinicolo che, grazie al successo del Marsala, arriva fino a noi. Un universo narrativo che intreccia storia, impresa e tradizione enologica e che Stefania Auci, come ha raccontato la stessa autrice in un’intervista a WineNews, ha costruito attraverso un lungo lavoro di ricerca sulla Sicilia dell’Ottocento e sul ruolo decisivo del Marsala nella parabola dei Florio. Dal successo dei suoi romanzi è nata anche una serie televisiva prodotta da Disney+, contribuendo a rilanciare l’interesse per questa epopea familiare.

Ma, accanto a questa nuova uscita, si inseriscono altri racconti e approfondimenti dedicati a figure storiche del mondo del vino italiano, che hanno avuto un impatto sul territorio e sulla cultura del nostro Paese. Come Juliette Colbert, ultima Marchesa di Barolo, figura chiave dell’enologia piemontese alla quale si deve la nascita del “re” dei vini italiani, la cui vita straordinaria rivive nel romanzo “Sangue delle Langhe. La saga dei Barolo” di Marina Marazza (Edizioni Solferino), ed alla quale oggi è dedicata anche una scultura dell’artista Garbolino Rù, voluta dall’Opera Barolo, patrocinata dalla Città di Torino e realizzata con il sostegno della famiglia Abbona, custode di questa storia nelle cantine Marchesi di Barolo, a Palazzo Barolo a Torino, primo monumento dedicato ad una donna della storia torinese per ricordare come Giulia Falletti fu la prima a sollevare in Italia il problema delle carceri femminili, nel mentre che si faceva l’Unità d’Italia. E tra le opere che hanno lasciato un segno indelebile nella narrativa storica restano poi grandi classici e saghe familiari come l’intramontabile “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che racconta il lento tramonto dell’aristocrazia siciliana nell’Ottocento attraverso gli occhi del Principe Fabrizio Salina. Un romanzo diventato capolavoro cinematografico con Luchino Visconti nel 1963 e oggi adattato anche in una serie di successo su Netflix, alla quale Donnafugata, tra le cantine artefici del rinascimento della Sicilia del vino, che deve il suo nome ai possedimenti del protagonista, ha dedicato una limited edition del suo vino più celebre, “Mille e Una Notte”.

Una passione capace di oltrepassare i confini, con la storia di una figura-simbolo del vino francese, come Barbe-Nicole Ponsardin, la “Grande Dame” dello Champagne, artefice della prima cuvée millesimata e tra le prime donne imprenditrici moderne, fondatrice dell’impero Veuve Clicquot (Lvmh) e protagonista del film “Madame Clicquot. La grande signora dello Champagne”, il biopic del regista Thomas Napper con Haley Bennett e Tom Sturridge. Ma anche con “La ragazza delle meraviglie. L’incredibile storia di Joséphine D’Yquem”, il romanzo storico di Christel De Lassus (Slow Food Editore), che ci porta nella Francia di fine Settecento con Françoise-Joséphine de Sauvage, colei che fece di Château d’Yquem un simbolo di eccellenza.

Copyright © 2000/2026