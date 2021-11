L'altro Baffo - Otranto (LE)

via Cenobio Basiliano, 23

Indirizzo: via Cenobio Basiliano, 23

A due passi dalla cattedrale di Otranto, L’Altro Baffo è un vero e proprio punto di riferimento per chi, non solo pugliese, ama le specialità di pesce. Ai fornelli lo chef Cristina Conte che propone una cucina senza compromessi, essenziale ma condita con una padronanza della materia prima e un’originalità davvero superiori. Da segnalare, l’inevitabile quanto golosa degustazione di pesce crudo, ma ci sono anche, tra gli antipasti, la tartare di tonno rosso, pesto rosso, verde e nero; o le alici marinate, cicoria, polvere di mandorle e composta di clementine; o, ancora, il polpo, fondo di cottura, fonduta di scamorza e clorofilla di prezzemolo. Tra i primi, senz’altro la carbonara ai ricci di mare, ma da provare anche i cappellacci ripieni di gamberi e zucca, rape bruciate o le linguine Benedetto Cavalieri, colatura di alici, sponzale e noce moscata. Tra i secondi la pescatrice gratinata, patata dolce, olive leccine e crema di acciughe o la seppia, salsa di quinto quarto e cicorelle. E per concludere, naturalmente, “che pasticcio” il pasticciotto.

