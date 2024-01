Lantieri, Docg Franciacorta Brut Cuvée

Il Franciacorta Cuvée Brut Lantieri de Paratico è il vino rappresentativo di una cantina ricca di storia. I Lantieri de Paratico, nobile famiglia bresciana di origine franciacortine, fin dal XVI si distinsero nella produzione di vini di qualità, rifornendo anche le corti dei Gonzaga con il famoso “Rubino di Corte Franca”. La storia moderna della cantina inizia negli anni Settanta, con la produzione delle prime Docg. Oggi l’azienda agricola ha sede del borgo di Capriolo a Brescia, dove si trova anche l’antico palazzo di famiglia. In occasione di un evento organizzato a Roma da Ais Lazio e dal Consorzio Franciacorta, abbiamo degustato questa etichetta, che rappresenta perfettamente lo stile della Cantina Lantieri e le caratteristiche del microclima della zona produttiva, che si trova sulla collina di Capriolo e di Adro. Mineralità, freschezza, persistenza del gusto ed eleganza dei profumi denotano, anche se in misura diversa, un po’ tutti i Franciacorta della cantina ma qui, come osserva Fabio Lantieri, “troviamo proprio la sintesi delle caratteristiche della nostra produzione”. Il colore è giallo paglierino con riflessi dorati. L’olfatto richiama la ginestra, gli agrumi e la frutta gialla. Il sorso è agile, teso e dinamico, di buona sapidità e freschezza. È un Franciacorta versatile, che si abbina egregiamente ai primi piatti come ai salumi, al pesce o alle carni di pollo e formaggi morbidi.

(Cristina Latessa)

