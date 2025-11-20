L’Antitrust multa Tannico per 150.000 euro: nel mirino promozioni “ingannevoli”, poi rimosse

L’azienda leader nel commercio online di vino, Champagne e liquori, Tannico, è stata multata dall’Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato) per 150.000 euro per pratica commerciale scorretta. “La società, tramite il sito web e l’app - si legge in una nota dell’Agcm - diffondeva comunicazioni commerciali ingannevoli e omissive sugli annunci di riduzione di prezzo delle bevande alcoliche pubblicizzate”.

In particolare, Tannico promuoveva in modo scorretto numerosi prodotti “in offerta” per i quali i prezzi, indicati come “promozionali”, erano maggiori o uguali al prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti alle offerte, contrariamente a quanto previsto dalle norme a tutela dei consumatori per garantire una corretta informazione sull’effettiva convenienza economica delle promozioni.

Possono ritenersi “in promozione”, infatti, stando all’articolo 17-bis del Codice del Consumo, solo prodotti inseriti nelle sezioni dedicate il cui prezzo scontato di vendita sia inferiore al prezzo più basso degli ultimi trenta giorni.

Tale pratica sarebbe durata da novembre 2024 fino a luglio 2025: nell’istruttoria - rileva l’Antitrust - la società (recentemente passata sotto il controllo di Castel Vins, ndr) ha rimosso i profili di scorrettezza delle proprie comunicazioni commerciali modificando sito web e app, e mettendo fine all’infrazione.

