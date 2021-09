Latium Morini, Docg Amarone della Valpolicella Campo Leòn 2015

Nel 1992 la famiglia Morini acquista uno storico casale degli inizi del Novecento, contornato da vigneti nel cuore della Val di Mezzane, a cui venne affiancato un edificio per la cantina. Qui, attualmente, vengono vinificati mediamente 3.000 quintali di vino, successivamente affinati in 600 botti di rovere di varia capienza e provenienza. Latium è un'azienda che si è modulata nel tempo, acquisendo appezzamenti di terreno man mano che assumeva gli attuali connotati. Oggi, gli ettari vitati sono 40 e si trovano nella Valpolicella e nel Soave. I principali vigneti sono, “La Calle”, nella Val d’Illasi, dove si coltiva Garganega e Trebbiano di Soave, “Sottomonte”, ai piedi del monte Tenda, dove vengono allevati Corvina, Corvinone, Rondinella e Croatina, “Forade”, anch’esso impiantato a Corvina, Corvinone, Rondinella e Croatina, “Ai Progni”, vicino al torrente Progno, dove si trovano Garganega e Trebbiano di Soave ad alta densità, “Leòn”, al centro della Val Mezzane, coltivato a Corvina, Corvinone, Oseleta, Croatina, Rondinella e Garganega, “Mezzane ai Monti”, ancora coltivato a Corvina, Corvinone, Rondinella e Croatina e “Grezzana”, con le varietà Corvina, Corvinone, Rondinella e Croatina. L’Amarone Campo Leòn 2015, affinato in barrique e tonneau per 30 mesi, profuma di frutti rossi maturi, cacao, noce moscata e vaniglia. In bocca, il sorso è ampio e caldo e dal finale disteso e intenso.

