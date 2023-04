Lavagnoli, Docg Amarone della Valpolicella 2018

Floreale e piccoli frutti rossi in caramella, una lieve nota di pietra focaia e la freschezza dell'elicriso sono i profumi che accolgono il naso di chi si avvicina all'Amarone della Valpolicella 2018, annata equilibrata, non troppo calda, né troppo piovosa, che però ha sperimentato un autunno caldo. Queste ultime temperature sopra la media hanno inciso sull'appassimento, intensificandone l'effetto e il conseguente grado alcolico, ma non si percepisce nella versione di Lavagnoli, che si distende con grazia in bocca, morbido e dolce all'esordio, sapido sulla lingua e balsamico in chiusura. Le uve dell'Amarone della famiglia Lavagnoli - Miriam, Carlo, Andrea e Alberto - vengono scelte fra le migliori di ogni annata da 10 ettari di vigna, di cui 6 di proprietà, dove coltivano i tipici vitigni rossi locali, Cabernet, Merlot, Garganega e Malvasia. La storia dei vini della cantina è recente, ma le generazioni precedenti erano contadine, legate alla mezzadria della Valsquaranto (piccola valle stretta della denominazione che gode di ottime escursioni termiche): negli anni Novanta Carlo e Miriam riescono a riscattare i terreni e grazie alla passione e agli studi di enologia del figlio Andrea, decidono di tentare il salto di vignaioli. Lo fanno nel 2015, battezzati da due grandinate che costano loro l'80% della produzione; cosa che non li scoraggia e dà loro ancora più tenacia nel percorrere la propria strada.

