Le Chiuse, Docg Brunello di Montalcino 2020

Il Brunello di Montalcino 2020 de Le Chiuse profuma di composta di fragole, sottobosco, fiori di giaggioli, ciliegia e pietra focaia. In bocca il sorso è teso e croccante ma anche polposo, dai tannini articolati e dallo sviluppo solido, terminando in un finale lungo e sapido, dai ritorni fruttati. Le Chiuse, 9 ettari a vigneto in biologico per una produzione di 40.000 bottiglie, è cantina ormai saldamente nel novero di quelle che rappresentano il meglio del Brunello di Montalcino. Ben riconosciuta anche a livello internazionale, è artefice di vini dalla personalità austera e sempre capaci di proporre una cifra stilistica coerentemente classica e in grande sintonia con la collocazione geografica dei suoi vigneti, posti nel quadrante nord della denominazione, tra Montosoli e i Canalicchi. A questo si aggiunge una storia aziendale significativa, che affonda le sue origini nelle vicende più intime del Brunello, appoggiandosi ad un nobile “pedigree”: Simonetta Valiani, che guida dal 1986 l’azienda insieme al marito Niccolò Magnelli e il figlio Lorenzo - attuale “trainer” aziendale - è infatti figlia di Fiorella, sorella di Franco Biondi Santi, il “gentleman del Brunello”. Le Chiuse nacque proprio come “costola” delle proprietà Biondi Santi, acquisita come dote (da Maria Tamanti in sposa a Clemente Santi) e poi ceduta come eredità (da Tancredi Biondi-Santi alla figlia Fiorella).

