Le Città del Vino affidano la loro immagine 2027 alla creatività dei ragazzi italiani

Il racconto visivo della civiltà del vino in Italia, attraverso la rappresentazione del suo territorio e del suo paesaggio: è questo il tema scelto dalle Città del Vino, l’associazione comuni a più alta vocazione vitivinicola d’Italia, come fonte di ispirazione per l’immagine 2027, invitando gli studenti delle scuole italiane (Primarie e Secondarie di Primo e Secondo Grado) a crearla.

È aperto, infatti, il bando per la realizzazione del nuovo Manifesto 2027 delle Città del Vino, un’iniziativa a partecipazione gratuita che punta a coinvolgere i più giovani sulla cultura del vino. Gli elaborati dovranno evitare riferimenti evidenti e riconoscibili a singole città, come monumenti o panorami facilmente identificabili: l’invito è a immaginare un paesaggio del vino universale, capace di raccontare l’anima vitivinicola dell’Italia nel suo insieme, andando oltre i confini geografici e le identità locali. Un’immagine simbolica e condivisa, in cui ogni territorio possa riconoscersi, lasciando spazio alla visione, all’interpretazione e allo sguardo di chi la realizza. Il miglior bozzetto (che dovrà essere inviato entro il 15 giugno) sarà sottoposto a giudizio e oltre a diventare il Manifesto 2027 ufficiale delle Città del Vino, riceverà un premio in denaro di 700 euro (ma sono previsti anche premi da 250 euro per diversi livelli scolastici).

