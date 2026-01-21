Amarone Opera Prima 2026 (175 x 100)
Le Città del Vino affidano la loro immagine 2027 alla creatività dei ragazzi italiani

La fonte di ispirazione? Il racconto visivo della civiltà del vino in Italia, attraverso la rappresentazione di un “paesaggio universale”
Il racconto visivo della civiltà del vino in Italia, attraverso la rappresentazione del suo territorio e del suo paesaggio: è questo il tema scelto dalle Città del Vino, l’associazione comuni a più alta vocazione vitivinicola d’Italia, come fonte di ispirazione per l’immagine 2027, invitando gli studenti delle scuole italiane (Primarie e Secondarie di Primo e Secondo Grado) a crearla.
È aperto, infatti, il bando per la realizzazione del nuovo Manifesto 2027 delle Città del Vino, un’iniziativa a partecipazione gratuita che punta a coinvolgere i più giovani sulla cultura del vino. Gli elaborati dovranno evitare riferimenti evidenti e riconoscibili a singole città, come monumenti o panorami facilmente identificabili: l’invito è a immaginare un paesaggio del vino universale, capace di raccontare l’anima vitivinicola dell’Italia nel suo insieme, andando oltre i confini geografici e le identità locali. Un’immagine simbolica e condivisa, in cui ogni territorio possa riconoscersi, lasciando spazio alla visione, all’interpretazione e allo sguardo di chi la realizza. Il miglior bozzetto (che dovrà essere inviato entro il 15 giugno) sarà sottoposto a giudizio e oltre a diventare il Manifesto 2027 ufficiale delle Città del Vino, riceverà un premio in denaro di 700 euro (ma sono previsti anche premi da 250 euro per diversi livelli scolastici).

