Le Farnete, Docg Carmignano Riserva 2020

Il Carmignano Riserva Le Farnete, ottenuto da un uvaggio di Sangiovese in prevalenza e Cabernet Sauvignon, matura in barrique per un minimo di 12 mesi a seconda delle diverse caratteristiche delle annate. La versione 2020 profuma di frutta rossa fragrante con tocchi affumicati e di erba tagliata su base speziata. In bocca, il sorso è succoso e saporito, dallo sviluppo continuo e dolce e dal finale ampio e goloso su toni ancora speziati ed erbacei. La famiglia Pierazzuoli è proprietaria della Tenuta Le Farnete nella denominazione di Carmignano - acquisita nel 1994 e costituita da 10 ettari a vigneto - e della Tenuta Cantagallo che si trova nella zona di produzione del Chianti Montalbano - acquistata negli anni ‘70 del secolo scorso e dotata di 30 ettari di vigna – dove si producono in totale 65.000 bottiglie. In entrambe le realtà si produce anche olio e sono ospitate due strutture ricettive, oltre alle cantine. Nella prima si coltiva in prevalenza Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Aleatico, nella seconda, Sangiovese, Merlot, Syrah, Colorino, Trebbiano e Malvasia. Entrambe le strutture produttive effettuano gli affinamenti con legni grandi, tonneau e barrique, nuove e di secondo e terzo passaggio. Lo stile dei vini è ben leggibile e, in generale, ha un approccio moderno che ricerca maturità e dolcezza del frutto, ben assecondate da un sobrio, ma non secondario, supporto dei legni di affinamento.

(fp)

Copyright © 2000/2023