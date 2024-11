Le Fraghe, Doc Chiaretto di Bardolino Traccia di Rosa 2021

La ricerca de Le Fraghe continua. Nonostante 40 vendemmie alle spalle, Matilde Poggi è convinta che “nel vino non si finisce mai di imparare”, come dice strizzando gli occhi in un sorriso composto. E la ricerca degli ultimi anni ha riguardato il Chiaretto di Bardolino, su cui già l’azienda di Cavaion Veronese ha dato prova di eccellenza spinta anche sulla longevità. Ricerca vuol dire alzare l’asticella, come dimostra Traccia di Rosa, intuizione diventata idea, progetto e poi vino: un Chiaretto di Bardolino ulteriormente arricchito di elementi territoriali e personali a superare i risultati già raggiunti con il Rodon, meno scarico nel colore, freschezza aromatica, note floreali e sentori di piccoli frutti. Traccia di Rosa - presentato in verticale di 4 annate dal 2019 al 2022, accomunate dalla sapidità determinata dal suolo morenico del vigneto da cui proviene - esce a 2 anni e mezzo dalla vendemmia, imponendone d’ufficio - per così dire - la longevità. Traccia di Rosa pretende meticolosità nei tempi di macerazione a bassa temperatura, pressatura e nella fermentazione in tini di cemento non vetrificati in cui poi affina sulle frecce fini per 12 mesi. La 2021 ha colore rosa tenue con leggeri riflessi ramati, naso complesso e verticale in cui spiccano note di susina, albicocca e cenni di idrocarburo; al palato risulta delicata e al tempo stesso voluminosa (non è filtrato). È fresca, sapida ed elegante.

(Clementina Palese)

