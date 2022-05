Le Marognole, Docg Amarone della Valpolicella Classico Camporocco 2016

Le Marognole è un'azienda relativamente giovane, nata nel 2004 per volontà di Fabio Corsi, che - dopo qualche anno di esperienza nel settore - ha deciso di imbottigliare le uve che produceva da tempo la sua la sua famiglia. La zona è fra le più vocate della Valpolicella: poco a nord della località di Valgatara (Marano di Valpolicella), su colline terrazzate delle famose “marogne”. La gestione è totalmente familiare e conta su 6 ettari di vigne piantati a Corvina, Corvinone e Rondinella da cui ricavano 6 etichette (un rosato, due Valpolicella, un Igt, un Amarone e un Ripasso). Dalle 100 piante ad uva bianca sparse nei vigneti vecchi, ottiene altresì un passito a prevalenza di Garganega. Due degli appezzamenti che possiedono, sono da sempre ritenuti i migliori: entrambi a 350 metri s.l.m., si chiamano CampoGerico (che dà il nome al loro Recioto) e CampoRocco, da cui proviene invece l'Amarone. L'impronta che Fabio gli dà è di stampo moderno: l'appassimento avviene in un fruttaio a ventilazione tecnologica e la maturazione è affidata a tonneaux nuovi e di secondo passaggio, a tostatura media per non invadere il vino con sentori troppo marcati. Ne ottiene un Amarone intenso di caramella alla ciliegia e viola, rinfrescata dalla melissa e dall'arancia sanguinella. Il sorso esordisce dolce, con un tannino ben presente e frontale, che riesce lentamente a svilupparsi in bocca etereo e infine agrumato e balsamico.

