Le Miccine, Docg Chianti Classico 2019

Le Miccine sono costituite da sette ettari a vigneto, allevati a biologico, che circondano la proprietà, posta ad un’altezza media di 400 metri sul livello del mare. La varietà prevalente è naturalmente il Sangiovese, affiancata da Malvasia Nera, Merlot e Colorino, con un piccolo appezzamento coltivato a Vermentino, per una limitata produzione di vino bianco. Complessivamente, l’azienda mette sugli scaffali 25.000 bottiglie. Si tratta dunque di una piccola realtà dal profilo artigianale, quale si ritrova con buona frequenza nell’articolato scenario del Chianti Classico. A condurla c’è Paula Papini Cook, che ha impresso uno stile ai suoi vini, capace di mettere al primo posto un’adesione chiara ai caratteri del territorio in cui nascono, presentandosi schietti, profumati e snelli. Il loro profilo, particolarmente sottile, frutto di affinamenti in tonneau e legno grande, talvolta può lasciare sullo sfondo un pizzico di complessità, ma riesce sempre a mettere in risalto una spiccata piacevolezza, tipica della migliore produzione della sottozona di Gaiole in Chianti. Il Chianti Classico 2019, giovandosi di un’annata tendenzialmente generosa a queste latitudini, propone un bagaglio aromatico fragrante e ben profilato con il frutto rosso protagonista accanto a leggeri toni speziati e affumicati. In bocca, il sorso è piacevolmente polposo e vivace, dal finale saporito e non privo di contrasti.

(fp)

