Le Monde, Doc Friuli Cabernet Franc 2019

All’insegna della vitalità e della concretezza il Cabernet Franc 2019 di Le Monde, un vino ben profilato aromaticamente, tra note erbacee e un frutto croccante e maturo. Affinato per 10 mesi in acciaio, alterna tocchi di edera ed erba fresca a rimandi di piccoli frutti rossi maturi e spezie. In bocca, il sorso possiede una tendenziale morbidezza che nel suo sviluppo propone anche ritmo ed energia, con finale ancora dai toni fruttati. Le Monde, fondata nel 1970 a Villa Giustinian di Portobuffolè, è stata rilevata da Alex Maccan nel 2008 ed attualmente conta su 85 ettari per una produzione annua di 700.000 bottiglie. L’azienda friulana, posta tra i fiumi Livenza e Meduna, ai confini con il Veneto, rappresenta una realtà del tutto a sé stante, perché dal punto di vista agronomico offre una composizione dei propri terreni diversa da quella che s’incontra, in generale, in questa parte d’Italia, con una quasi assoluta prevalenza calcareo-argillosa, mentre non è presente la componente ghiaiosa della pianura friulana. In questo senso, si potrebbe parlare di un vero e proprio Cru a dimensione aziendale, da cui si ottengono vini dalle caratteristiche organolettiche molto discostanti da quelli che tendenzialmente sono prodotti in questo areale. L’età media dei vigneti è di trenta anni, il che aumenta il grado di compiutezza delle etichette a marchio Le Monde, ormai un punto di riferimento regionale.

(fp)

