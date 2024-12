Le Monde, Doc Friuli Cabernet Franc 2020

Il Cabernet Franc di Le Monde è un vino didattico: tanta viola e foglia di pomodoro al naso, solo un accenno di peperone dolce; c’è anche la mora, la vaniglia, note di corteccia e muschio, e di foglia di tabacco. Timbro vegetale diffuso e limpido, anche in bocca. Il sorso dell’annata 2020 ha buona aderenza senza seccare, è sapido e speziato, di buona acidità, dal lungo finale floreale, leggermente amaricante ed ematico. Note di Melograno, infine, addolciscono il palato pulito. Questo vino fa parte della Collezione Rossi, che comprende un Cabernet Savignone, un Merlot e un Refosco dal Peduncolo Rosso. Insieme alla Collezione Bianchi (Chardonnay; Pinot Bianco e Pinot Grigio; Ribolla Gialla; Friulano; Sauvignon Blanc e Traminer) rappresenta la volontà dell’azienda - e del suo proprietario Alex Maccan - di sondare l’espressività peculiare di ogni vitigno, senza sovrastrutture. A fianco a questi, c’è la linea spumante, che comprende Glera, ma anche Ribolla Gialla e Pinot Nero. Infine la collezione Le Icone, punta di diamante della produzione aziendale, formata da tre etichette: il Pratum, Chardonnay brevemente macerato in pre-fermentazione; Inaco, Refosco affinato in barriques; .73 Merlot, cui si dà il tempo di diventare complesso; Alma, Pinot Bianco a cui si è regalato lentezza. Tutti i vini provengono dai vigneti di proprietà: 100 ettari coltivati su suolo calcareo-dolomitico trasportato dai fiumi limitrofi.

