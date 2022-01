Le Volpi, Doc Colli Euganei Cabernet Sauvignon 8 Mesi 2019

Se Moscato Fiori d’Arancio, Merlot in purezza e i tagli bordolesi del Rosso dei Colli Euganei sono i vini bandiera della tenuta Le Volpi, 8 Mesi rappresenta il volto più snello e fruttato dell’azienda di Baone (PD) sui Colli Euganei orientali. Nel 2007 viene acquistata da Luigi Rossi Luciani, che recupera cantina, terreni vitati, uliveti e casale, oggi trasformato in agriturismo con 14 stanze e piscina sui vigneti biologici (i vini sono anche certificati vegan). La tenuta si amplia nel 2017, con l’acquisto dell’attigua Monte Fasolo, che porta la proprietà a un totale di 200 ettari di cui 95 a vigna. Tra le varietà coltivate, principalmente quelle che rientrano nelle denominazioni dei Colli Euganei, come Moscato Giallo, Merlot, Cabernet Sauvignon e Franc, Garganega, Pinella, Glera, Incrocio Manzoni, Chardonnay, Pinot Bianco e Carménère (quest’ultimo al centro di un progetto aziendale di rilancio). Da un blend di Cabernet Sauvignon e Franc, allevati su suoli di origine vulcanica, viene prodotto 8 Mesi che, dopo una macerazione di circa 15 giorni, sosta sulle fecce fini in acciaio per 8 mesi con frequenti battonage. Un vino fresco e dall'anima fruttata. Rosso rubino lucente, con aromi intensi di ciliegia matura e polposa, accenni di foglia di pomodoro e una lieve sfumatura di paprika. Al palato è morbido e dalla freschezza asprigna, con un tannino che accompagna il sorso verso un finale asciutto.

(Giambattista Marchetto)

Copyright © 2000/2022