Ledda, Doc Vermentino di Sardegna Azzesu 2018

Il fondatore della cantina che porta il suo nome, Andrea Ledda, imprenditore nel settore dell’arredamento, ha costruito un progetto enologico, attorno a vari e peculiari vigneti, capaci di esprimere il potenziale enoico sardo, non ancora pienamente colto in tutte le sue sfaccettature. A partire da quello di Mejlogu - al centro del Logudoro, nella Sardegna settentrionale - dove sono coltivati 6 ettari a 400 metri di quota sul crinale meridionale del massiccio del Monte Santu, per proseguire con altri 8 ettari allevati sulla cima vulcanica del Monte Pelao, a 730 metri di quota, e chiudendo il cerchio con il vigneto di Matteu, nell’areale di Arzachena in Gallura, esteso su 12 ettari a 300 metri di altitudine. Una non banale scelta di diversi terreni e microclimi, messi al servizio delle varietà locali più significative, dal Vermentino al Cannonau, dal Moscato al Muristellu. Il Vermentino Azzesu 2018 è ottenuto dalle uve del vigneto posto sulla cima del Monte Pelao a oltre 700 metri di altezza e il suo nome, che tradotto dal sardo significa “infiammato”, è un rimando alla natura vulcanica del suolo che lo ha prodotto. I suoi profumi spaziano dalla frutta tropicale alla ginestra, dalle erbe mediterranee all’albicocca, con tocchi di grafite. In bocca, il sorso è sapido, pieno e morbido, fragrante nel suo sviluppo e dal finale ampio che torna sui frutti congedandosi definitivamente con tocco balsamico.

