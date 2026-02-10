L’“effetto Olimpiadi” volano senza precedenti per il turismo montano e la cucina di montagna

L’“effetto Olimpiadi” promette di trasformare Milano Cortina 2026 in un volano senza precedenti per il turismo montano e la cucina di montagna, con oltre 5 milioni di presenze attese negli agriturismi e una domanda in forte crescita di autenticità, paesaggi incontaminati, produzioni locali e attività all’aria aperta. Le stime di Coldiretti e Campagna Amica, diffuse all’apertura della Borsa del Turismo (Bit) 2026 a Fiera Milano (da oggi al 12 febbraio), confermano un trend ormai strutturale: soggiorni più lunghi, spesa giornaliera più elevata e attenzione crescente alla qualità dell’esperienza, unita al desiderio di cibo di origine certa e contatto diretto con i territori.

Oggi 1 struttura agrituristica su 3 in Italia si trova in montagna e la presidia, mentre oltre 13.000 aziende offrono trekking, equitazione, ciclismo ed escursionismo, incarnando quotidianamente il binomio tra sport e alimentazione sana che i Giochi portano sulla ribalta globale. Quella che sti sta svolgendo, infatti, è la prima edizione delle Olimpiadi Invernali completamente aperta al pubblico dopo la pandemia, con una visibilità internazionale capace di amplificare il valore dei territori che fanno da sfondo. E dove anche Coldiretti e Campagna Amica sono presenti, dal Villaggio Valtellina a Bormio, che accompagna atleti e visitatori con mercati a chilometro zero, ristorazione contadina e iniziative dedicate alle eccellenze locali, alla Baita Coldiretti a Cortina d’Ampezzo dove le filiere agricole italiane trovano spazio nelle attività di accoglienza olimpica, mettendo in luce il legame tra alimentazione, benessere e sport, passando per Predazzo, in Val di Fiemme, dove eventi e degustazioni raccontano la cultura agricola trentina e la sua capacità di custodire e valorizzare il territorio.

Le proiezioni, del resto, indicano che Milano Cortina 2026 non è solo un grande evento sportivo, ma un acceleratore di sviluppo per la montagna italiana, destinato a consolidare il turismo rurale ed enogastronomico come asset strategico ben oltre i giorni delle competizioni.

