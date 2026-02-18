Leone de Castris entra nell’associazione “Les Hénokiens“, che riunisce imprese con oltre 200 anni

Riunisce solo 57 aziende di tutto il mondo, accomunate da una storia di oltre 200 anni alle spalle: la prestigiosa azienda vitivinicola salentina Leone de Castris entra nell’associazione francese “Les Hénokiens”, club esclusivo che richiede come requisiti ai propri affiliati almeno due secoli di storia aziendale, proprietà ininterrottamente nelle mani della stessa famiglia e comprovata solidità finanziaria. Ma a rappresentare il vino italiano in Les Hénokiens, oltre a De Castris, c’è anche Guerrieri Rizzardi, cantina veneta fondata nel lontano 1678. E non mancano altri storici brand dell’agroalimentare made in Italy, come Acetaia Giusti (fondata nel 1605), il più antico produttore di Aceto Balsamico di Modena, Amarelli (1731), brand calabrese specializzato nella produzione di liquirizia, il gruppo alimentare Colussi (1791), la Ditta Bortolo Nardini (1779), noto distillatore di grappa, il Biscottificio Grondona (1820), storica azienda dolciaria di Genova, e il brand di di liquori Luxardo (1821), a cui si deve l’invenzione dell’iconico Maraschino. Non è un produttore, ma è strettamente legalmente al mondo del vino, Garbellotto (fondato nel 1775), leader mondiale nella produzione di botti, tini e barriques .

Fondata nel 1981, “Les Hénokiens” riunisce imprese attive in settori diversificati - dall’aeronautica all’industria pesante, dal commercio ai servizi, fino alla produzione vinicola e all’editoria - con l’obiettivo di promuovere la cooperazione tra realtà che condividono il valore dell’impresa familiare come modello solido e duraturo nel tempo, capace di coniugare tradizione e innovazione. Da gennaio 2026, l’antica realtà guidata da Piernicola Leone de Castris fa parte del ristretto gruppo internazionale. L’ammissione è stata formalizzata nelle scorse settimane dal presidente Alberto Marenghi.

“Per la nostra azienda - afferma Piernicola Leone de Castris - essere stati coinvolti nel percorso associativo degli Hénokiens, rappresenta un importante riconoscimento del nostro profondo e coerente radicamento nel territorio e della nostra realtà produttiva ultracentenaria, gestita da sempre con dedizione, rigore, salvaguardia delle tradizioni e costante attenzione all’innovazione per uno sviluppo aziendale nel rispetto della nostra identità di impresa familiare. Per noi – aggiunge - è importante la ricerca per essere al passo coi tempi. Il tutto, però, deve avvenire rispettando le tradizioni produttive in vigna e in cantina, con il fine di valorizzare le peculiarità territoriali e i vitigni autoctoni”.

Fondata nel 1665 da Oronzo Arcangelo Maria Francesco dei conti di Lemos, Leone de Castris vanta oltre 350 anni di storia e rappresenta uno dei simboli dell’enologia pugliese e italiana. Dopo una lunga fase dedicata alla produzione di vino sfuso, nel 1925 l’azienda avviò l’imbottigliamento di vino di qualità con la prima etichetta “Moscatello”, scelta lungimirante che segnò una svolta strategica. Nel 1943 nacque il celebre “Five Roses”, primo rosato imbottigliato in Italia, mentre nel 1954 fu imbottigliato il rosso “Salice”, tappa che contribuì nel 1976 alla nascita della Doc “Salice Salentino”. Oggi l’azienda è proprietaria di circa 250 ettari vitati e produce Negroamaro, Primitivo, Malvasia, Verdeca, Aleatico, Chardonnay, Sauvignon, Susumaniello e Fiano, consolidando una tradizione vitivinicola che coniuga identità territoriale, ricerca e innovazione.

Con l’ingresso di Leone de Castris, i membri dell’associazione salgono a 57: 16 francesi, 15 italiani, 10 giapponesi, 5 svizzeri, 3 tedeschi, 2 austriaci, 2 belgi, 2 olandesi, 1 inglese e 1 portoghese. Tra gli altri italiani membri dell’associazione ci sono anche Augustea (fondata nel 1629), Cartiera Mantovana (1615), Fabbrica d’Armi Pietro Beretta (1526), Fratelli Piacenza (1733), Stabilimento Colbachini (1745) e Vitale Barberis Canonico (1663).

