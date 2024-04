Les Crêtes, Spumante Pas Dosé Reban

Il Metodo Classico Pas Dosé Rebàn fa la sua prima comparsa con il millesimo 2018. Ottenuto da Petit Arvine in purezza e maturata sui suoi lieviti per 42 mesi, la sboccatura 2022 possiede colore giallo paglierino dai riflessi dorati e brillanti. Al naso, rimanda frutta alla frutta a polpa bianca, ai fiori di zagara e tiglio, agli agrumi, alla pasta sfoglia e al sale marino. In bocca il sorso è fragrante e sapido, dalla carbonica ben dosata ed avvolgente, terminando in un finale lungo e saporito. Les Crêtes è senz’altro la cantina di rifermento della Valle d’Aosta enoica. Merito del lavoro e delle intuizioni del suo fondatore - Costantino Charrère che la concepì nel 1989 immaginandosela a partire dalla allora collina incolta di Coteau la Tour - guardando ad una mirata rivisitazione della tradizione enologica valdostana con qualche necessario tocco di modernità. Charrère è ancora “in sella”, benché a condurre le danze aziendali da qualche anno ci siamo ormai sempre più saldamente le sue figlie Eleonora ed Elena. I vini possiedono stile definito ed elegante, attingendo soprattutto, ma non solo, dalle varietà locali di antica coltivazione (tra cui, solo per fare un paio di esempi, la Premetta (Prié Rouge) e il Fumin, salvati dall’estinzione proprio da Costantino), allevate nei vigneti posti tra Aymavilles a Montjovet, per un totale di 35 ettari e una produzione complessiva di 250.000 bottiglie.

