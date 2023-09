L'Espresso

Barolo, affare di famiglia … Una cantina centenaria. Nella zona più blasonata d’Italia. I Damilano, marchio storico, si avvalgono di parcelle nei cru più rinomati… Cantina dalle tradizioni ultracentenarie, Damilano rappresenta uno dei brand storici di Barolo. L’inizio dell'attività di famiglia risale infatti al 1890, quando Giuseppe Borgogno, bisnonno degli attuali proprietari, inizia a coltivare e vinificare le uve di proprietà proprio nel comune di Barolo. È però con la generazione successiva, ovverosia con Giacomo Damilano, genero del fondatore, che la Cantina assume il nome attuale e inizia il percorso verso la ricerca della qualità senza compromessi. È lui infatti a dare impulso al raggiungimento di standard di grande accuratezza in vigna, oltre ad apportare costanti miglioramenti nella qualità della vinificazione, fino a renderla una cantina centrale nella produzione delle Langhe. Fin dal 1997 è guidata, nella sua incarnazione moderna, dalla quarta generazione, ovverosia Paolo, Guido e Mario Damilano, capaci di affermare il marchio a livelli di eccellenza assoluta, grazie alla realizzazione di alcuni classici della tipologia. Uno dei segreti di casa è potersi avvalere di parcelle collocate nei cru più rinomati, come Brunate, Cerequio e Liste, oltre ad alcuni appezzamenti nei comuni di Barolo, Grinzane Cavour, Novello e Monforte - per un totale vitato di poco superiore ai 50 ettari - andando a comporre un produttivo mosaico di suoli ed esposizioni, decisivo nella bontà degli “assemblaggi” finali. Se si uniscono a questa dotazione idee di cantina dalla chiara impronta tradizionalista e improntate alla pulizia di fattura, si capisce come i prodotti di casa abbiano potuto fare breccia e consolidarsi sia nel mercato interno sia in quello nordamericano, dove storicamente le etichette di Damilano sono tra le più ricercate. Completano la gamma dei prodotti gustose escursioni a base di Barbera, ma anche Arneis e Chardonnay, ulteriore dimostrazione, nel caso ce ne fosse bisogno, della duttile vocazione di un'area decisamente favorita agli dèi enoici.

