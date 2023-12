L'Espresso

Vermentino vestito di nero… Una varietà che rischiava l’estinzione, rilanciata dalla famiglia Bosoni grazie al microclima unico della Lunigiana… Lunigiana, terra di confine amata da poeti, musicisti e scrittori. Nella fattispecie i Colli di Luni, dove il Golfo di La Spezia abbraccia le Alpi Apuane. Un porto antico, alle foci del Magra, di origine etrusco-greca, poi colonia romana sotto il nome di Portus Lunae. Una famiglia, i Bosoni, capaci di inserirsi su una tradizione vitivinicola già decantata da Plinio il Vecchio, incarnando il genius loci. 65 ettari di proprietà (più 15 affidati a un centinaio di microproduttori locali, per un totale di 80) e una cantina recentissima, prodotto delle visioni che Diego, figlio del capostipite Paolo, ha sviluppato con Andrea De Sere, designer fiorentino, per un risultato mozzafiato. Soprattutto, una inesausta volontà di preservare il patrimonio territoriale, ovverosia un microclima unico - rinvigorito da brezze sia marine che collinari - attraverso il culto dei territoriali, su tutti il Vermentino, realizzato in letture che hanno fatto la storia moderna della tipologia, ma anche Albarola, Pollena Nera e Massaretta, per non parlare del rarissimo Vermentino Nero, per lungo tempo a rischio sparizione. Ma è in campagna che è deposta gran parte della lungimiranza del progetto: approccio sostenibile, suddivisione in piccole parcelle, dove il magistrale artigianato delle lavorazioni si può esprimere al massimo. E bottiglie equilibrate, dove l’obiettivo finale è la piacevolezza di beva insieme alla durata nel tempo. L’Arte del vino al suo apice. Colli di Luni DOC Vermentino Etichetta Nera 2022 Un inamovibile della tipologia, che ha contribuito, incontestabilmente, al suo consolidamento. Vinificato ed affinato in contenitori di acciaio, mostra un'olfazione di grande freschezza, mela renetta, ricordi di maggiorana e salvia e sensazioni di biancospino. Al gusto iodato, con richiami delle note fruttate, ritorno floreale e bella croccantezza gustativa. Chiude su note officinali. Perfetto con un succulento piatto di testaroli al pesto di Pontremoli.

