L’Oltrepò con Intesa … Intesa Sanpaolo è presente oggi alla Milano Wine Week con un convegno che porta le testimonianze di Colline e Oltre e Destination Gusto, entrambe realtà partecipate dal gruppo e dedicate alla valorizzazione delle eccellenze del made in Italy. Colline e Oltre è nata lo scorso anno da Intesa Sanpaolo e Fondazione Banca del Monte di Lombardia per promuovere interventi di rilancio e qualificazione del settore vitivinicolo e di valorizzazione del territorio dell’Oltrepò Pavese. Destination Gusto è il nuovo e-commerce di prodotti d’eccellenza rigorosamente made in Italy, sviluppato grazie a alla fusione delle competenze tra Intesa Sanpaolo e l’acceleratore milanese Supernova Hub.

