Aneri dedica all’Amarone la nuova cantina … La Aneri festeggiai 25 anni e sì regala Cantina Aneri. A San Pietro in Cariano, nel cuore della zona di produzione dell’Amarone classico, ecco la nuova creatura di Giancarlo Aneri. Proprio l’Amarone Aneri, personalizzato sia nella confezione che nell’etichetta, è stato il biglietto da visita dell’Italia con i grandi del mondo, (ad esempio per la firma della Costituzione Europea, durante il G8 dell’Aquila e al recente G20 di Roma). E non poteva che essere dedicata all’Amarone la Cantina che viene inaugurata in concomitanza con i 25 anni della Aneri.

