La Camera in difesa del vino … Passa in commissione la risoluzione bipartisan contro Bruxelles… Contro la norma irlandese, avallata dalla Commissione Ue, che vorrebbe etichette sulle bottiglie di Vino come per i pacchetti delle sigarette, la commissione Agricoltura della Camera mostra un volto dell’Italia che mancava da mesi. Perché sulla risoluzione della vicepresidente Maria Cristina Carena (FdI) convergono i voti di tutte le forze politiche sull’impegno del governo (nella foto il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida) “ad adoperarsi in tutti i tavoli europei per scongiurare l’introduzione della normativa”.

