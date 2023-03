Regioni in campo per difendere il vino … Pronto il ricorso alla Corte Ue contro le etichette irlandesi… Le Regioni italiane fanno fronte comune in Europa contro l’etichetta salutista sugli alcolici proposta dall’Irlanda e all’esame dell’Organizzazione mondiale del commercio. Guidata dal governatore del Piemonte Alberto Cirio, la delegazione italiana al Comitato europeo delle Regioni ha chiesto formalmente “un dibattito” sul tema durante “i lavori della prossima sessione plenaria” in programma il 24-25 maggio a Bruxelles e ha lanciato la sfida: “Siamo pronti a portare avanti, in ogni sede, nuove iniziative per modificare questo approccio a livello europeo”, hanno avvertito i rappresentanti regionali e locali italiani. La volontà di allargare la sfida è racchiusa in una chiamata a raccolta annunciata da Cirio “degli altri Paesi mediterranei e che hanno la cultura del vino”. La priorità è “percorrere tutte le vie politiche” ma, ha avvertito il governatore piemontese, poi si potrebbe arrivare “anche a quelle giudiziarie”, come la Corte di giustizia Ue. Il 6 maggio scadranno i termini dei 90 giorni dalla notifica dell'Irlanda all’Organizzazione mondiale del Commercio.

Copyright © 2000/2023