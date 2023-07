Dopo un lungo iter il moscato Canelli ottiene il riconoscimento della Docg… La Commissione Ue ha riconosciuto ufficialmente la Docg al Canelli, un vino bianco prodotto da vigneti composti esclusivamente dal Moscato bianco provenienti da 17 comuni attorno alla sottozona Canelli, punto di passaggio tra Langhe e Monferrato. Per il vicepresidente del Consorzio Asti, Flavio Giacomo Scagliola “è un riconoscimento particolarmente significativo per Canelli, uno dei luoghi bandiera viticoltura di qualità piemontese e in particolare del Moscato d’Asti Docg. Ora l’iter prevede l’assegnazione dell’organismo di tutela, che vedrà a breve il Consorzio dell’Asti tutelare, oltre all’Asti Spumante ed al Moscato d’Asti, anche il Canelli”. La nuova Docg conta su una produzione di quasi un milione di bottiglie.

Copyright © 2000/2023