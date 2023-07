Una nuova etichetta trasparente per vini, spumanti e alcolici naturali … L’introduzione obbligatoria della lista degli ingredienti per il vino può diventare un’opportunità, come sostiene Naturalia Ingredients, sede in Sicilia a Mazara del Vallo, unico produttore mondiale di zucchero d’uva. La società propone ai clienti un’etichettatura con un codice Qr che racconti l’origine naturale dello zucchero utilizzato ad esempio nella fase di spumantizzazione del vino. “Produciamo e distribuiamo un prodotto naturale, unico ed innovativo, dalla qualità certificata e garantita dal controllo della filiera: lo zucchero cristallino dalla frutta”, spiega l’ad Maurizio Cambrea, “e con il mosto cristallino di Naturalia il vino può essere spumantizzato con 10 zucchero della stessa filiera, senza dover ricorrere a zuccheri alieni”.

