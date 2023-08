Per il Nobile di Montepulciano la Docg Pieve… Il Comitato Nazionale Vini ha dato l’ok definitivo al testo di Disciplinare del Vino Nobile di Montepulciano “Pieve”, la nuova tipologia della prima Docg d’Italia che sarà in commercio dal 1° gennaio 2025 con l’annata 2021. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il progetto sarà a tutti gli effetti operativo con una prima annata che avrà circa 300 mi1a bottiglie, mentre già per la 2022 sono oltre 700 mila le bottiglie in cantina. Il 10% della produzione totale di Nobile di Montepulciano.

