Berlucchi beve d’un fiato Vigne Olcru, otto ettari coltivati a pinot nero … Gli Ziliani, titolari dell'azienda vinicola Guido Berlucchi & C, fanno shopping in Oltrepò Pavese, con una nuova acquisizione. In settimana hanno siglato un protocollo di intesa con la famiglia Brambilla, titolare della Vigne Olcru, a Santa Maria La Versa (Pavia) per l’acquisizione dell'azienda che si estende su circa 8 ettari di vigneti, in prevalenza coltivati a Pinot Nero e possiede una moderna cantina di vinificazione affacciata sulle colline dell’Oltrepò con ampi spazi per ospitalità. La cantina Vigne Olcru si affianca alle altre aziende della famiglia Ziliani che includono, oltre all’ammiraglia “Guido Berlucchi” e “Antica Fratta” in Franciacorta, la tenuta “Caccia al Piano” nella Doc Bolgheri.

