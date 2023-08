A Firenze in mostra “le buchette” del vino … Buchette, finestrini, porticine, nicchie, sportelli, porte del Paradiso: sono tanti i nomi con i quali queste aperture nei muri dei palazzi fiorentini sono state chiamate dal 500 ad oggi. Una mostra-evento a Firenze ne ripercorre la storia per far rivivere l’esperienza degli antichi finestrini del vino. E ospitata dal 2 al 16 settembre nella Sala Brunelleschi del Palagio di Parte Guelfa.

Copyright © 2000/2023