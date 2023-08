La Francia distrugge il vino in eccesso … La Francia è appena diventata il primo produttore mondiale di vino, scavalcando l’Italia, e già parla di distruggerne una parte. Il governo francese accantonerà 200 milioni di euro per finanziare la distruzione della produzione vinicola in eccesso, nel tentativo di sostenere i prezzi. Diverse regioni vinicole francesi, in particolare la zona di Bordeaux, sono in difficoltà per una serie di problemi che vanno dal cambiamento delle abitudini di consumo, alla crisi del costo della vita e alle conseguenze del Covid-19. Secondo l’associazione degli agricoltori di Bordeaux, il calo della domanda di vino ha portato a una sovrapproduzione, a un forte calo dei prezzi e a gravi difficoltà finanziarie per un produttore di vino su tre. Un fondo iniziale dell’Unione europea di 160 milioni di euro per la distruzione del vino è stato portato a 200 milioni di euro dal governo francese, ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura Marc Fesneau in una conferenza stampa.

