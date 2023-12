Vini e distillati gemme del palato… Cari Lettori, nella rubrica di oggi vi parlerò di un fenomeno di investimento alternativo, quello in vini e distillati. Il martello della casa d’aste Sotheby’s ha battuto il 20 novembre scorso aggiudicazioni per un totale di 25,5 milioni di euro. Le protagoniste dell’evento di solidarietà denominato Hospices de Beaune sono state 753 botti di grandi vini di Borgogna. Anche la città di Beaune si trova in Borgogna (regione della Francia centro-orientale famosissima nel mondo per i suoi vini a base del pregiato pinot nero) e qui dal 1441 ha sede un ospedale, poi trasformato in museo, nonché il luogo dove si svolge l'asta su citata. Il record di vendita si è registrato per tre botti di Bâtard-Montrachet Grand Cru, Cuvée Dames de Flandres 2023 aggiudicati a 378.000 euro l’una! Ma questi numeri eccezionali non devono destare stupore. Ad inizio mese la casa d’aste italiana Pandolfini aveva battuto due bottiglie, da 12 litri ciascuna, dei Grandi Cru Vallepicciola, Vallepicciola Rosso 2020 e Migliorè 2019 a 2800 euro l’una. Acquistare vini di qualità, dunque, risulterebbe giovare al portafoglio oltre che alle papille gustative. Cosa dire dei distillati? Vi informo che qualche giorno fa una bottiglia di whisky Macallan 1926 con l’etichetta decorata dal pittore italiano Valerio Adami è stata acquistata a 2,5 milioni di euro. Vero è che possedere una bottiglia di questo distillato scozzese di puro malto rappresenta l’ambizione massima di un collezionista, ma è altrettanto da considerare le proporzioni, enormi, del le cifre in gioco. Ma quali sono i parametri che trasformano l’acquisto di un vino o di un distillato in un investimento? In questo caso non basta infatti scegliere tra le tipologie divini più ricercate come brunello di Montalcino oppure i vini di Borgogna, per citarne alcuni). Un fattore determinante sarà la sua conservazione. Una bottiglia non conservata in cantina o in stazioni di stoccaggio che ne riproducono le condizioni, nelle giuste condizioni di buio ed umidità, possono far perdere parzialmente o totalmente il valore al nostro vino. Un brindisi fatto con un vino “andato” non è affatto di buon auspicio, infatti.

