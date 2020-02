Librandi, Val di Neto Igt Bianco Efeso 2018

Probabilmente Librandi è stata ed è l'azienda che ha offerto il contributo più significativo nella riscoperta e valorizzazione della Calabria enoica. Un’operazione paziente e continua che comincia nel 1993, quando furono scelte le prime selezioni massali di Gaglioppo, messe a dimora nel 2000. Un lavoro lungo e difficile che ha dato i suoi primi frutti importanti nel 2016. Questo tanto per inquadrare il valore e l'impegno della cantina con sede a Cirò Marina. L'estensione complessiva a vigneto occupa oggi oltre 232 ettari coltivati a biologico e le bottiglie prodotte in media ogni anno superano i 2.000.000 di pezzi. Un salto quantitativo che non ha interferito nella qualità delle etichette aziendali che, in zona, restano saldamente fra le migliori ed, anzi, continuano a riempire di contenuti la millenaria storia enoica della Calabria. Anche la scomparsa di Antonio Librandi, nel 2013, non ha intaccato il progetto, portato avanti attualmente dal fratello Nicodemo e da suo figlio Paolo con il medesimo slancio. Sebbene leggermente predominante la produzione rossista, Librandi realizza anche bianchi intriganti. Ne è un buon esempio l’Efeso, Mantonico in purezza, affinato per 8 mesi in barrique sulle fecce fini. La versione 2018 ha naso che sa di frutta bianca, salvia, erba fresca e pietra focaia. In bocca, il sorso è succoso e continuo, a tratti croccante e dalla buona fragranza complessiva.

Copyright © 2000/2020