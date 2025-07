Lo Stato Usa che consuma più vino? La California, seguita dalla Florida e da New York

Una crescita in termini di export per il vino italiano negli Usa che nei primi 4 mesi 2025 è andata a velocità più ridotta (+6,59% su aprile 2024 per un valore di 667,2 milioni di euro, come analizzato da WineNews su dati Istat), con la sensazione che i mesi più difficili debbano ancora arrivare, e sui cui gravita, ovviamente, lo “spauracchio” dei dazi, la cui reale entità dovrebbe essere più chiara a partire dal 1 agosto, come annunciato dal Presidente statunitense Donald Trump. Tuttavia, gli States si sono confermati, nonostante tutto, primo mercato mondiale per il vino tricolore. Ma tra 52 Stati federati diversi - per regole commerciali, popolazione, clima, ricchezza, cultura del vino e del cibo, e non solo - quale è quello che consuma di più? Un’indicazione arriva dal “Wine Handbook” 2024 esaminato dall’American Association of Wine Economists, Aawe, che ha pubblicato una classifica che risponde proprio a questo interrogativo con riferimento all’annata 2023. Pur consapevoli che il dato è aggregato, perché tiene conto non solo dei consumi di vino italiano, ma anche di tutti gli altri vini bevuti dagli americani: i più importati, infatti, oltreoceano oltre a quelli del Belpaese sono i francesi, con Nuova Zelanda, Canada e anche Regno Unito, oltre chiaramente al consumo dei vini autoctoni americani. E così, emerge che lo Stato federato che ha consumato più vino nel 2023 è proprio il territorio più importante degli Usa grazie alle produzioni nelle sue aree vitivinicole, Napa Valley e Contea di Sonoma su tutte: ovvero la California con 496 milioni di litri, l’equivalente del 18% del totale.

A seguire, piuttosto distaccate, ci sono la Florida con 228 milioni (8%) e lo Stato di New York a quota 224 (che vale ancora l’8%): se la prima non è un’area tradizionalmente vocata alla vinificazione, pur confermandosi meta turistica importante e crocevia culturale, soprattutto Miami, la seconda detiene la superficie vitata più ampia del Paese dopo la California. Il Texas che, visto l’eccellente clima sta attirando l’attenzione di numerosi investitori e sembra destinato a crescere nei prossimi anni, è quinto con 118 milioni di litri consumati (4%), mentre lo Stato di Washington (e non la capitale Washington Dc che in un’altra classifica, sempre della Aawe, è, invece, quello con il maggior consumo pro capite con 31,2 milioni di litri nel 2022), i cui vigneti si diramano lungo il fiume Columbia e sono terreni fertili per Cabernet Sauvignon e Merlot, è ottavo con 86 milioni di litri (3%). Di una posizione sopra alla Virginia, che viene considerata tra i migliori Stati Usa a livello vinicolo, nonché la “culla” storica della viticoltura americana, e che si piazza al nono posto forte di un consumo pari a 84 milioni di litri (di nuovo il 3%). Curioso il dato sull’Oregon, seconda area produttiva del Paese dopo la California grazie soprattutto al Pinot Nero, che, però, non decolla nei consumi interni ed è diciottesimo a 47 milioni di litri (2%). Così come per il montuoso Idaho, principalmente conosciuto per i vini bianchi secchi a base di Riesling e Chardonnay oltre a interessanti spumanti, che non figura nemmeno in classifica: la Aawe elenca, infatti, solo 26 posizioni (nel focus la classifica integrale) e poi un generico “Altri Stati” che valgono consumi generalizzati per 335 milioni di litri, valevoli il 12%, e, quindi, inferiori soltanto alla California, “regina” incontrastata finora sia in termini di qualità che di consumo.

Focus - Milioni di litri di vino consumati per Stato in Usa nel 2023: il “Wine Handbook” 2024 by American Association of Wine Economists (Aawe)

California - 496 milioni di litri (18%)

Florida - 228 milioni di litri (8%)

New York - 224 milioni di litri (8%)

New Jersey - 126 milioni di litri (5%)

Texas - 118 milioni di litri (4%)

Massachusetts - 108 milioni di litri (4%)

Illinois - 108 milioni di litri (4%)

Washington - 86 milioni di litri (3%)

Virginia - 84 milioni di litri (3%)

Ohio - 77 milioni di litri (3%)

Pennsylvania - 72 milioni di litri (3%)

Michigan - 68 milioni di litri (2%)

North Carolina - 63 milioni di litri (2%)

Georgia - 59 milioni di litri (2%)

Arizona - 54 milioni di litri (2%)

Colorado - 52 milioni di litri (2%)

Connecticut - 49 milioni di litri (2%)

Oregon - 47 milioni di litri (2%)

Minnesota - 43 milioni di litri (2%)

Nevada - 43 milioni di litri (2%)

Missouri - 40 milioni di litri (1%)

Wisconsin - 39 milioni di litri (1%)

Tennessee - 37 milioni di litri (1%)

Indiana - 33 milioni di litri (1%)

South Carolina - 32 milioni di litri (1%)

Altri Stati - 335 milioni di litri (12%)

