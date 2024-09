Loredan Gasparini, Doc Montello Venegazzù Merlot Spineda 2020

L’anima dell’azienda Loredan Gasparini è legata ai grandi rossi di Venegazzù dove la cantina ha sede. Unico Cru della denominazione Montello in provincia di Treviso, Venegazzù presenta un territorio argilloso, scuro, che consente di esprimere le potenzialità di grandi vitigni come Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Malbec, da sempre coltivati nell’azienda, inizialmente affermatasi con il conte Piero Loredan, discendente dei dogi veneziani, e oggi guidata dalla famiglia Palla. Loredan Gasparini si è fatta conoscere a livello internazionale per l’iconico rosso “Capo di Stato”, già apprezzato da Charles de Gaulle e da allora recapitato in dono a ogni nuovo presidente della Repubblica francese. Ma l’azienda trevigiana, che non si stanca di innovare e produce anche una linea spumanti, punta ora su un nuovo “biglietto da visita”: il Merlot in purezza Spineda. “È il risultato di una ricerca che portiamo avanti da venti anni - racconta Lorenzo Palla - e con questo vino cerchiamo di far capire agli appassionati che il Montello è una grande zona per il Merlot”. Nel bicchiere Spineda, il cui nome ricorda la famiglia che nel 1500 iniziò a valorizzare la zona viticola di Venegazzù, presenta un colore rosso rubino intenso. Al naso si avvertono note di frutta rossa matura, profumi eleganti e fini, per un sorso di grande impatto, struttura, eleganza e finezza. Si abbina bene a risotti, carni arrosto, spezzatino.

(Cristina Latessa)

