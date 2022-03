Louis Roederer, Aoc Champagne Brut Cristal 2014

Per gli appassionati è la “cuvée de prestige” di Louis Roederer, per altri è uno degli Champagne più famosi al mondo, per altri ancora è il simbolo del lusso, da ostentare nei locali alla moda. Creato dalla Maison - oggi nel gruppo formato da Château de Pez, Château Haut-Beausejour, Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande e Château Bernadotte (Bordeaux), Champagne Deutz, Domaines Ott (Provenza), Ramos Pinto Port (Portogallo), Roederer Estate and Scharffenberger (California) - già fornitrice della casa reale russa, nel 1876 per lo zar Alessandro II, a partire dalla bottiglia di cristallo (da cui il nome: oggi è di vetro, ma la trasparenza è rimasta) e il fondo della stessa piatto (per evitare che qualcuno nascondesse nell’incavo un arma per attentare alla vita dello zar), caratteristica quest’ultima ancora presente e che (a garanzia della sua resistenza) la rende più pesante delle classiche bottiglie champenoise, è vino prodotto dalle uve di 45 parcelle (sempre le stesse, impiegate in parte o totalmente a seconda delle annate), fermentate in legno per circa un quarto, maturato poi sui lieviti per poco più di 6 anni e, infine, “dosato” con 8 g/l di liqueur d’expédition, a partire dall’annata 2009. La versione 2014 profuma di frutta gialla, pan-brioche, fiori, spezie e tocchi affumicati. In bocca, il sorso è pieno e ricco, ma al contempo nervoso, dal finale sapido e ancora speziate.

