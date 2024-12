Louis Roederer, Aoc Champagne Brut Rosé Cristal 2014

La rara cuvée de prestige Cristal Rosé celebra un importante anniversario, il 50esimo, con l’annata 2014, recentemente presentata con un’epica degustazione verticale delle annate 2013, 2008, Vinothéque 2002, 1995, 1988 accompagnata da un menù leggendario con i piatti iconici creati negli anni dallo chef tristellato Massimo Bottura. Sono 25 le annate di Cristal Rosé prodotte fino ad oggi, tutte a partire da uve di proprietà della Maison, e precisamente da 3 parcelle di Ay, una di Le Mesnil e una di Avize, tutte condotte in biodinamica e con la permacultura. La vinificazione vede un 19% in legno, la scelta di non svolgere la malolattica e dopo 8 anni sui lieviti un dosaggio Brut a 8 g/l. Il millesimo 2014 offre una complessità di aromi stratificati - frutto di una tecnica enologica di macerazione pellicolare pre-fermentativa detta infusione - che dona peculiare texture e intensità aromatica, cui segue la co-fermentazione di Chardonnay e Pinot Noir, tecnica che richiede di lavorare con uve perfette. Lo scultore della materia è il tempo, secondo lo chef de cave e directeur général adjoint Jean-Baptiste Lécaillon. Cristal Rosé 2014 ha un profilo vibrante ed energico, sostenuto da elementi gessosi, mandarino e pompelmo rosa, affiancati da zenzero candito e note di brioche all’albicocca, che si evolvono delicatamente sulle speziature del tè bianco, e mutano lasciando un’impressione finale di umami e freschezza.

(Chiara Giovoni)

