Lucas Lopes Amaral, Ig Acores Fernão Pires Cadmarvor 2021

Le isole Azzorre di trovano nel ben mezzo dell’Oceano Atlantico, a oltre 1000 km dalla costa europea e quasi 9000 dalla costa canadese. L’arcipelago fa parte del Portogallo, che ne iniziò la colonizzazione con la prima metà del 1400. Essendo attraversata dalla corrente del Golfo ha un clima mite che non conosce eccessi di temperatura, fuori dalla fascia 16 - 25 °C. Le isole principali sono 9, sono di origine vulcanica e contano su montagne fra le più alte del pianeta. Proprio il monte Pico è la montagna più alta dell’arcipelago. Anzi, del Portogallo. Alle sue pendici il più giovane viticoltore delle Azzorre - Lucas Lopes Amaral - coltiva le sue uve a testa bassa, coadiuvato dai genitori che hanno sempre venduto l’uva, ma che oggi vogliono aiutarlo a realizzare il suo sogno, dopo gli anni di studio fra Lisbona e il Douro. Il Fernão Pires è un’uva che proviene da lì, dal continente, e che solo Lucas coltiva a Pico. Vino bianco dagl’intensi riflessi dorati, la versione 2021 profuma altrettanto intensamente di pietra focaia e iodio, di cedro e melone bianco, di mango e mallo di noce, talco, iris e salvia. Il sorso è levigato e fresco: nient’affatto denso, sa di cedro candito con fiocchi di sale, ma si congeda con la delicatezza decisa dell’elicriso. Ad oggi Lucas produce intorno alle 35.000 bottiglie: la terra è dura e le tempeste corrono senza ostacoli… ma gli isolani non si fanno spaventare, come le loro viti.

(ns)

Copyright © 2000/2024