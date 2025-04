Lunadoro, Doc Rosso di Montepulciano Prugnanello 2020

Il Rosso di Montepulciano Prugnanello 2020 possiede profumi che rimandano al frutto rosso maturo con cenni speziati a rifinitura. In bocca è polposo e tendenzialmente dolce, dalla progressione continua e dal finale ancora su toni fruttati. Lunadoro, che fa capo al Gruppo Schenk, conta su 12 ettari a vigneto nelle vicinanze di Valiano - una delle “Pieve”, ossia la declinazione delle Unità Geografiche Aggiuntive della denominazione del Nobile - che producono 80.000 bottiglie. Il Gruppo Schenk a capitale svizzero, rappresenta una delle più grandi realtà europee del vino (con cantine e vigneti - per un totale di 200 ettari - ma presenti anche in Spagna, Svizzera e Francia), con oltre 30 milioni di bottiglie prodotte in media. L’apporto del Vigneto Italia è decisivo per numeri così rilevanti, ed è proprio nel Bel Paese che si trova il core business di Schenk Italian Wineries (fondata nel 1952 a Reggio Emilia). Nell’articolato portafoglio aziendale del gigante svizzero, una miriade di marchi che spaziano praticamente in ogni zona enologica dello Stivale, dal Veneto con i Prosecco di Bacio della Luna al Piemonte (Casali del Barone) fino alla Sicilia (Gergenti), passando per il Veneto (Amicone), la Val d’Adige (Il Casato) l’Abruzzo (Boccantino) e la Puglia (Masso Antico) e dove spiccano le aziende Lunadoro in Toscana e Cantine di Ora in Alto Adige, a rappresentare un po’ i “fiori all’occhiello” di questa realtà.

(fp)

