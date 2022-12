Lunae Bosoni, Doc Colli di Luni Albarola 2021

L’Albarola, vitigno di antica coltivazione diffuso soprattutto tra Liguria e Toscana, è il protagonista di questo Colli di Luni di Cantine Lunae Bosoni. Le sue uve provengono da Castelnuovo Magra e Ortonovo ed è lavorato interamente in acciaio, compreso il suo affinamento di cinque mesi prima della commercializzazione. La versione 2021 profuma di fiori di campo, agrumi maturi e erbe aromatiche. In bocca, il sorso è ampio e dotato di una piacevole nota sapida a donargli persistenza e sapore fino ad un finale dai tocchi leggermente balsamici. Cantine Lunae si trova a Ortonovo in provincia di La Spezia, in un territorio, i Colli di Luni, che comprende Liguria e Toscana settentrionale. Fu Paolo Bosoni nel 1966 ad avviare questa cantina, che oggi conta su 80 ettari a vigneto e su una rete di oltre 100 piccoli conferitori di provata fiducia, per una produzione di 550.000 bottiglie. Un’azienda di stampo squisitamente familiare quella dei Bosoni, con l’obbiettivo di valorizzare una zona che, benché abbia una storia lunga di viticoltura, solo nel recente passato ne ha dimostrato le potenzialità, giovandosi, soprattutto - e siamo ai giorni nostri - del ritrovato successo dei vini bianchi. La fama dell’azienda è, quasi inevitabilmente, tutta da ricondurre al Vermentino, anche se vengono utilizzati altri vitigni di antica coltivazione come il Vermentino Nero e la Pollera, sempre lavorati senza forzature.

(fp)

