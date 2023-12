Lunae Bosoni, Doc Colli di Luni Vermentino Cavagino 2022

Ottenuto dall’omonimo vigneto posto sulle colline di Castelnuovo Magra ed impiantato con ceppi di oltre 40 anni di età, il Vermentino Cavagino è macerato a freddo sulle bucce per 48 ore e fermentato parte in legno e parte in acciaio. La versione 2022 conferma la sua vena mediterranea e profuma di frutta gialla matura, agrumi canditi ed erbe aromatiche, con tocchi di miele e frutta secca. In bocca, il sorso è morbido e ricco, dallo sviluppo solido e continuo e dal finale sapido, su cenni di resina di pino. Fu Paolo Bosoni nel 1966 ad avviare la cantina Lunae, che oggi conta su 85 ettari a vigneto e su una rete di oltre 100 piccoli conferitori di provata fiducia, che contribuiscono ad una produzione complessiva di 650.000 bottiglie. Un’azienda di stampo familiare quella dei Bosoni, che valorizzare una zona - quella dei Colli di Luni tra Toscana e Liguria - dalla viticoltura piuttosto antica, ma solo nel recente passato veramente sotto ai riflettori, giovandosi, soprattutto - e siamo ai giorni nostri - del ritrovato successo dei vini bianchi. La fama dell’azienda è, quasi inevitabilmente, tutta da ricondurre al Vermentino, anche se non mancano altri vitigni di antica coltivazione - come il Vermentino Nero e la Pollera - e quelli internazionali. Recente la realizzazione di una nuova e moderna cantina, che conferma l’impegno della famiglia sul versante produttivo dei vini “made in Liguria”.

(fp)

