Lunae Bosoni, Doc Colli di Luni Vermentino Etichetta Grigia 2024

Fu Paolo Bosoni nel 1966 ad avviare la cantina Lunae, che oggi conta su 85 ettari a vigneto - 20 dei quali sono coltivati da piccoli viticoltori di provata fiducia - che contribuiscono ad una produzione complessiva di 630.000 bottiglie. Recente la realizzazione di una nuova e moderna cantina, che conferma l’impegno dei Bosoni nella valorizzazione dei vini “made in Liguria”. Un’azienda di stampo squisitamente familiare quella con sede a Luni, che ha rilanciato e consolidato una zona - quella dei Colli omonimi, posta tra Toscana e Liguria - dalla viticoltura piuttosto antica, ma solo nel recente passato veramente sotto ai riflettori. Zona che sta giovando, soprattutto - e siamo ai giorni nostri - del ritrovato successo tipologico dei vini bianchi. La fama dell’azienda è, quasi inevitabilmente, tutta da ricondurre al Vermentino, anche se non mancano altri vitigni di antica coltivazione (come il Vermentino Nero e la Pollera) e quelli internazionali, in una produzione distribuita in un ricco portafoglio etichette, comprendente anche una quota di vini rossi. Maturato in acciaio per 6 mesi, il Colli di Luni Vermentino Etichetta Grigia è una delle etichette storiche della cantina con sede a Luni. La versione 2024 profuma di fiori di biancospino, mela e pesca, con tocchi lievemente speziati. In bocca il sorso è sapido e fragrante, dallo sviluppo croccante e dal finale ben profilato su toni di nuovo floreali.

