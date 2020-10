Lunae Bosoni, Liguria di Levante Igt Rosato Mea Rosa 2018

Un rosato semplice e immediato ma al tempo stesso di buona personalità. È il Mea Rosa 2018, ottenuto da una vinificazione in bianco di uve Vermentino Nero, ha colore rosa corallo vivace e profumi di piccoli frutti rossi con qualche accento speziato. In bocca, il vino attacca morbido, per poi svilupparsi più fresco e brioso, incrociando con un bel gioco di contrasto morbidezza e sapidità. Cantine Lunae si trova a Ortonovo in provincia di La Spezia, in un territorio, i Colli di Luni, tra Liguria e Toscana settentrionale. Fu Paolo Bosoni nel 1966 ad avviare questa cantina, che oggi conta 80 ettari a vigneto, presto completamente convertiti a biologico, per una produzione di 550.000 bottiglie. I vigneti si trovano in piccoli appezzamenti, non più ampi di 2 o 3 ettari, nei comuni di Ortonovo e Castelnuovo Magra. Un’azienda di stampo squisitamente familiare quella dei Bosoni, con l’obbiettivo fondamentale di valorizzare una zona che, benché la sua viticoltura abbia una storia lunga, solo nel recente passato ha dimostrato le sue potenzialità, giovandosi, soprattutto, e siamo ai giorni nostri, del ritrovato successo dei vini bianchi. La fama dell’azienda è, quasi inevitabilmente, tutta da ricondurre al Vermentino, anche se vengono utilizzati altri vitigni a bacca bianca e uve rosse, sempre lavorati senza forzature, che si riverberano sullo stile dei vini sempre di buona coerenza ed equilibrio.

