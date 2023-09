Lunae Bosoni, Liguria di Levante Igt Vermentino Nero 2022

Presente soltanto nei territori del Candia dei Colli Apuani, in Lunigiana e sui Colli di Luni il Vermentino Nero non ha alcuna parentela genetica con il Vermentino Bianco e il nome, probabilmente, è dovuto alla somiglianza della foglia dei due vitigni. È un vitigno molto produttivo dagli acini mediamente grossi, che si traducono in vini dal colore delicato e bassa forza tannica. La sua decisa acidità origina vini freschi e beverini, che, in tempi di riscaldamento climatico, possono dire decisamente la loro. La versione 2022 prodotta da Lunae Bosoni, maturata in legno grande per 6 mesi, profuma di viola, rosa e piccoli frutti rossi con tocchi speziati. In bocca, il sorso è vivace, dallo sviluppo croccante e dal finale ammandorlato. Cantine Lunae si trova a Ortonovo, nell’area dei Colli di Luni. Fu Paolo Bosoni nel 1966 ad avviare questa cantina, che oggi conta su 80 ettari a vigneto e su una rete di oltre 100 piccoli conferitori, per una produzione di 550.000 bottiglie. Un’azienda di stampo familiare quella dei Bosoni, che valorizzare una zona dalla viticoltura piuttosto antica, ma solo nel recente passato sotto ai riflettori, giovandosi, soprattutto - e siamo ai giorni nostri - del ritrovato successo dei vini bianchi. La fama dell’azienda è, quasi inevitabilmente, tutta da ricondurre al Vermentino, anche se non mancano altri vitigni di antica coltivazione come il Vermentino Nero e la Pollera.

(fp)

Copyright © 2000/2023