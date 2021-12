Lunae Bosoni, Spumante Brut Cuvée Lunae 2018

Rinomata per il Vermentino, Cantina Lunae ha brindato al ritorno in grande stile agli eventi in presenza con una verticale di otto annate dell’etichetta Colli di Luni Doc Numero Chiuso e con il suo nuovo nato: Cuvée Lunae, primo metodo classico della cantina dei Luni. Le varietà non sono quelle tradizionali delle bollicine, ma quelle tipiche del territorio del comune di Luni, ultimo lembo di Liguria al confine con la Toscana: il Vermentino e l’Albarola. L’Albarola contribuisce apportando acidità e sapidità, il Vermentino, invece, caratterizza il blend grazie alla sua tipica complessità aromatica e all’impronta territoriale di freschezza e verticalità. Entrambe le uve provengono da vigneti vocati collocati tra le colline di Castelnuovo Magra e il Mar Ligure. Siamo ai piedi delle Alpi Apuane dove il vino si faceva sin dai tempi dei romani. Portus Lvnae, da cui l’azienda ha tratto il suo nome, era una ricca colonia, un porto fiorente da dove i vini dell’entroterra partivano alla volta di Roma. Paolo Bosoni sin dagli Anni '60 ha creduto nella eccellenza e unicità di questa terra. Oggi, alla quarta generazione con Diego e Debora, la famiglia Bosoni guarda ancora lontano. Lo fa con un brut millesimato, annata 2018. Cuvée Lunae affina in bottiglia sui propri lieviti per almeno 26 mesi prima della sboccatura. Le scelte tecniche hanno concesso, per questo anno zero, una tiratura di poche migliaia di bottiglie.

