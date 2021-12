Lungarotti, Doc Torgiano Bianco Torre di Giano Vigna del Pino 2018

Difficile quando si parla dell’Umbria enoica non menzionare il ruolo fondamentale giocato dalla famiglia Lungarotti per lo sviluppo di questo comparto nel cuore verde dell’Italia. La cantina - fondata nel 1962 da Giorgio Lungarotti, imprenditore del vino e vero e proprio pioniere per l’enologia tricolore tutta, in quanto a rilettura dei metodi produttivi sia di cantina sia del vigneto, che s’inventò una denominazione e poi istituì, negli anni Settanta del secolo scorso, il primo museo del vino italiano - oggi conta su 250 ettari di vigneto, comprensivi degli appezzamenti acquisiti nel 1999 a Montefalco, producendo 2.500.000 bottiglie all’anno. Il portafoglio etichette è molto articolato e comprende vini sia bianchi che rossi, da quelli più immediati e destinati al largo consumo, a quelli da rubricare come veri e propri grandi vini da invecchiamento, capaci di stare al pari con i migliori del panorama enoico del Centro Italia. Con la denominazione Torgiano ormai da considerarsi come una vera e propria componente aziendale. Fra i bianchi, spicca il Torre di Giano, in particolare la selezione speciale Vigna del Pino, fra i primi bianchi italiani vinificati in legno. Morbido di miele di tiglio e dolce di pere e gelsomino, ha un piglio appuntito che si ritrova al sorso, fresco e minerale, arrotondato dalla morbidezza ammandorlata e dalle spezie pepate. Un vino che chiama l'accompagnamento gastronomico.

