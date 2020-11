Lungarotti, Doc Torgiano Bianco Torre di Giano Vigna Il Pino 2017

Il Torgiano Bianco Torre di Giano Vigna il Pino 2017 matura in acciaio e per una piccola parte in barrique per sei mesi. Il suo profilo olfattivo rimanda soprattutto ai frutti tropicali con qualche tocco floreale e un leggero fondo vanigliato a rifinitura. In bocca, il vino possiede consistenza e il sorso si sviluppa sapido, contrastato e continuo fino ad un finale ancora su toni fruttati, con nota ammandorlata di chiusura. Lungarotti, cantina situata nel territorio del Comune di Torgiano, a pochi chilometri a sud di Perugia, è senza dubbio una delle aziende più significative in terra umbra, ma occupa anche un posto da protagonista tra le realtà vitivinicole italiane più strutturate. Fondata nel 1962 da Giorgio Lungarotti, imprenditore del vino e vero e proprio pioniere per l’enologia tricolore, che s’inventò una denominazione e poi istituì, negli anni Settanta, il primo museo del vino italiano, oggi conta su 250 ettari di vigneto, comprensivi degli appezzamenti acquisiti nel 1999 a Montefalco, producendo 2.500.000 bottiglie all’anno. Un portafoglio etichette ampio e variegato, dove i vitigni tradizionali s’incontrano con le varietà alloctone, ma sempre con uno stile misurato e tendenzialmente elegante e dove accanto ad etichette più immediate e destinate al largo consumo, si trovano grandi vini da invecchiamento, capaci di stare al pari con i migliori del panorama enoico del Centro Italia.

Copyright © 2000/2020