Maeli, Veneto Igt Bianco Infinito 2020

L’avventura enoica di Maeli comincia nel 2011 nel cuore dei Colli Euganei, mentre nel 2021 l’azienda amplia il proprio parco vigneti, allargando la tenuta a 18 ettari, in biologico dal 2020, per una produzione di 50.000 bottiglie l’anno. Sul ponte di comando della cantina con sede a Baone - Comune interamente compreso nel Parco Regionale dei Colli Euganei, in provincia di Padova - ci sono Elisa Dilavanzo, Gianluca e Matteo Bisol. Assoluto protagonista della produzione di questa realtà è il vitigno Moscato Giallo, che nell’areale è noto anche come “Fior d’Arancio”, nome che ritroviamo nella dicitura della Docg. Maeli, oltre al Dilante Rosé (da uve Corbina Nera e Marzemina Bianca), il Colli Euganei Rosso D+ Riserva (Carménère, Merlot e Cabernet Sauvignon) e il Colli Euganei Rosso Infinito (sempre a base di Carménère, Merlot e Cabernet Sauvignon), ne produce ben cinque declinazioni: Colli Euganei Fior d’Arancio, Colli Euganei Fior d’Arancio Passito Diloro, Moscato Giallo Dilì, Moscato Giallo Metodo Classico Dilà e il Bianco Infinito, il vino oggetto del nostro assaggio. La versione 2020, affinata in acciaio per 18 mesi, ha colore giallo paglierino brillante. I suoi profumi alternano tocchi floreali e di frutta gialla matura a sfumature di erbe aromatiche e agrumi. In bocca il sorso è morbido e sapido, dallo sviluppo intenso e continuo e dal finale avvolgente, che torna sui frutti gialli e gli agrumi.

